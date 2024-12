Aos 90 anos, fundador da rede de lojas Lebes abre financeira: "Não quero parar"

Com 90 anos de idade e seis décadas dedicadas a Lojas Lebes , Otelio Drebes, fundador da rede e palestrante, abriu uma financeira: a 9.0 Soluções. A empresa não tem ligação com a varejista, exceto por ser tocada por uma ex-funcionária, a diretora-executiva Tatiana Nunes.

– Vou reduzir minhas palestras para vir à empresa pelo menos três vezes por semana. Não quero parar – ressalta Drebes, que pretende ter contato direto com clientes. – Via o esforço das pessoas para comprar na Lebes , e agora quero emprestar a juro baixo.

– A depender de como for - e eu espero que cresça -, vou aportar mais. Talvez, no futuro, falemos de quanto foi o investimento – diz.

