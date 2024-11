FGTS: o que são os depósitos extras que estão entrando na conta de trabalhadores do RS

Gaúchos estão percebendo depósitos extras nas suas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) desde a semana passada. Tratam-se de valores referentes aos meses de abril a julho, quando a obrigatoriedade do recolhimento foi suspensa pelo Ministério do Trabalho para desafogar temporariamente o caixa das empresas atingidas pela enchente. Algumas empresas estão depositando tudo de uma vez, mas foi dada a possibilidade de parcelar em seis vezes o pagamento. É possível identificar o mês ao lado de cada valor depositado.