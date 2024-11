Novas restrições para financiar imóvel na Caixa: como ficam negociações em andamento?

Com as restrições implementadas pela Caixa Econômica Federal a partir desta sexta-feira (1º), como ficam as negociações que estavam em andamento para financiamento de imóveis? O banco não tem se pronunciado, mas documento ao qual a coluna teve acesso informa que propostas de crédito criadas até 31 de outubro com laudo de avaliação do imóvel emitido até a data ainda manterão as regras antigas. Estes casos poderão retomar o processo a partir de segunda-feira (4). Os demais terão que rever a negociação para adaptá-la às novas regras.