Feito há 10 anos no Rio Grande do Sul e submerso no mar da França por um ano, um espumante da gaúcha Miolo começará a ser vendido. Cada garrafa custará R$ 3,5 mil. Serão 504 unidades da linha Miolo Cuvée – Under The Sea, que tem um farol e um mapa no rótulo, mostrando o local da imersão na Província de Bretagn.