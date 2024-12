Carros da gigante chinesa BYD serão vendidos por grupo gaúcho em lojas do Interior

Os carros da chinesa BYD serão vendidos em mais lojas no Rio Grande do Sul. O Grupo Nicola, que tem revendas das marcas Chevrolet e Honda, conseguiu a concessão para atuar no Interior. A primeira loja será aberta em fevereiro de 2025 em Santiago, cidade da região central onde fica a sede da empresa gaúcha. Outras duas ficarão em Santa Rosa e Bagé. O investimento, porém, não é informado. Também não há imagens ainda do projeto da nova loja.