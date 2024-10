A enchente fez o Armazém do Confeiteiro acelerar o plano de ter uma loja fora do Mercado Público de Porto Alegre, onde começou em 1996. A nova unidade ficará na Rua Fernandes Vieira, no bairro Bom Fim. O investimento será de R$ 30 mil, aproveitando móveis que estavam em estoque. A obra já começou, com a ideia de inaugurar ainda em outubro.