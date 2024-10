Trazidos da Serra, 284 balcões serão doados a empresas do 4º Distrito atingidas pela enchente de maio em Porto Alegre. A iniciativa é da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, que arrecadou a verba com entidades de lojistas de outros Estados e comprou as peças a preço de custo das indústrias Telasul e Móveis Sandrin.