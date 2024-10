Um novo centro logístico de R$ 200 milhões será erguido em Gravataí, na Região Metropolitana. As licenças ambientais já foram obtidas, falta uma autorização da prefeitura para início da obra. O projeto é da Dallasanta em parceria com a empresa responsável pelo 3SB Parque Logístico, complexo em Nova Santa Rita no qual, inclusive, fica a maior operação de distribuição da Amazon no Rio Grande do Sul.