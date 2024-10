Após alterações, projeto com prédios e centro comercial na Lucas de Oliveira busca nova licença

Após alterações, o projeto imobiliário previsto para o local do "antigo Concórdia", na Avenida Coronel Lucas de Oliveira, bairro Bela Vista, em Porto Alegre, busca novas licenças. O anterior obteve as autorizações no final de 2020, quando previa um centro comercial de R$ 90 milhões. Em 2021, até chegaram a ser feitos testes de solo, mas a obra não avançou e foram feitas as modificações, informaram à coluna Éderson Wasem, vice-presidente de comunicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB), que é dona do terreno; e Cláudio Goldsztein, diretor da Goldsztein Patrimonial, parceira do projeto.