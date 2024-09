Infraero apresentará cronograma de obras e liberação para voos em aeroporto do Litoral

Após receber oficialmente a outorga, a Infraero, empresa pública federal, apresentará na segunda-feira (9) o cronograma de obras e liberação de voos comerciais no aeroporto de Torres, no Litoral Norte. Um dos curadores do movimento Decola Litoral, Fabiano Brogni, empresário do parque aquático Acqua Lokos, é um dos líderes da mobilização. Surgiu a dúvida se a operação atrapalharia o balonismo, atividade turística de Torres. Brogni e o prefeito Carlos Souza entendem que não.