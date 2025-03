De US$ 1 a US$ 57 milhões: quanto custa o Oscar

Cada estatueta do Oscar vale US$ 1 (R$ 5,80). Isso porque, desde 1951 e após diversas disputas judiciais, ficou definido que nenhum vencedor ou herdeiro seu pode vender o troféu sem antes oferecê-lo à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas por esta bagatela .

A estatueta, porém, custa cerca de US$ 400 (R$ 2,3 mil), considerando o material com o qual é feita: bronze banhado a ouro de 24 quilates. Ela tem 33 centímetros e pesa 3,5 quilos. Demora 10 dias para ficar pronta.

Mas e toda a cerimônia no Dolby Theatre? Segundo dados da WalletHub - site de finanças, atingiu US$ 57,7 milhões (R$ 335 milhões). O famoso tapete vermelho, por onde entram as estrelas, custa quase US$ 25 mil (R$ 145 mil). Recentemente atingida por incêndios severos, a cidade de Los Angeles tem uma movimentação econômica estimada em US$ 175 milhões (R$ 1,01 bilhão).