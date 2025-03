Escolhida cidade gaúcha que terá mais um atacarejo de R$ 30 milhões de rede de SC

Imagem do projeto da nova unidade do atacarejo Via Atacadista. Será a chegada da empresa em Igrejinha. Grupo Passarela / Divulgação

Rede de Concórdia, em Santa Catarina, o Grupo Passarela definiu a instalação de mais um atacarejo da bandeira Via Atacadista no Rio Grande do Sul. A loja de R$ 30 milhões ficará no bairro 15 de Novembro, em Igrejinha, no Vale do Paranhana. Ela terá 7,8 mil metros quadrados e 250 vagas no estacionamento, além de lojas anexas.

Serão 10 mil produtos à venda tanto para consumidores finais quanto comerciantes, com destaque para açougue, hortifrutigranjeiros abastecidos diariamente e padaria com produção própria. A obra começará ainda em 2025, com inauguração prevista para o primeiro trimestre de 2026, gerando 130 empregos diretos.

Como o podcast Nossa Economia, de GZH, noticiou recentemente, a empresa abrirá oito lojas em 2025, sendo que seis delas ficarão no Rio Grande do Sul. Dos 1,1 mil empregos que serão abertos, 900 serão aqui no Estado. O investimento vai superar R$ 200 milhões. Embora presida a Associação Catarinense de Supermercados (Acats), o CEO Alexandre Simioni se mudou para Lajeado, no Vale do Taquari, e almeja que o Grupo Passarela se torne uma das maiores redes de varejo de alimentos do Rio Grande do Sul. A empresa estuda ainda a construção de um centro de distribuição em Teutônia, em negociação com a prefeitura.

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: usina de R$ 6 bi, navios de petróleo em Rio Grande e ações da Renner

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.