Será às 11h o leilão de uma esmeralda gigante, chamada de "Coração da Bahia". A disputa é organizada pela Grandes Leilões, de Porto Alegre. A peça, que é conhecida no universo da mineração por "canga de esmeraldas", pesa 227 quilos e é avaliada em US$ 165,6 milhões, ou seja, cerca de R$ 925 milhões. O leilão será realizado em 10 de setembro, com lance inicial de R$ 150 milhões.