Convocada para as 15h a sessão extraordinária da Câmara dos Deputados para votar o projeto de lei (PL 3117/2024) que prorroga medidas em apoio a atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul. A negociação foi grande nos últimos dias para que o presidente, Arthur Lira, tomasse a medida. Agora, o desafio é ter quórum.