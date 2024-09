Alta do imposto dá um gás na "dona" do polo petroquímico de Triunfo

Após ter voltado a ser cobrado no ano passado, o imposto de importação para algumas resinas plásticas passará de 12,6% para 20% por um ano. O Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex) aprovou a elevação para polietileno, polipropileno e PVC, entre outros químicos (30, no total). As taxas mais altas passarão por consulta pública pelo Mercosul que dura 15 dias e depois disso, se não houver objeções, as tarifas serão publicadas no Diário da União e terão validade de um ano, prorrogável.