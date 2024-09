Interrompidos há 15 dias, empréstimos do Pronampe a empresas do RS aguardam sanção de lei por Lula

Completaram-se 15 dias desde que o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe Solidário) teve seus empréstimos suspensos por bancos e cooperativas. Isso ocorreu porque expirou a medida provisória que criou o programa para pequenos negócios atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul, sem que o Congresso a revertesse em lei. A saída foi fazê-lo por um projeto de lei que, a muito custo, foi aprovado em sessão extraordinária na Câmara dos Deputados na última quarta-feira (18). Porém, segue na lista para sanção do presidente Lula.