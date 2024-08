Uma nova unidade para a empresa da Serra que fez estrutura de garagens de ônibus elétrico e eletrocentro do Dmae

Fundada em 1967 para comércio de material elétrico, a Magnani Luz e Energia abrirá até dezembro uma nova unidade em Caxias do Sul, onde também fica sua sede, além de uma filial em Torres. Foram investidos R$ 2 milhões para preparar o espaço de mil metros quadrados a ser inaugurado em dezembro. Com a expansão, a empresa avançará sobre um novo mercado: desenvolvimento de produtos de energia customizados, ou seja, personalizados conforme a necessidade do cliente.