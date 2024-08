Tecnologia para reciclar tecidos criada do RS receberá prêmio nacional de "invenção verde"

Indústria de confecções de Getúlio Vargas, no norte gaúcho, a Bella Moda receberá o prêmio nacional Patente Verde da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) por um projeto de reciclagem de restos de tecido. O destaque da tecnologia gaúcha patenteada se deve à iniciativa da empresa de desenvolver um processo para destinar os resíduos da produção, que chegam a 30% do tecido sintético que usa de matéria-prima, e do pós-consumo, com roupas que não têm mais como serem usadas.