Criado há 12 anos, o Grupo Daikô investiu R$ 1 milhão em um novo restaurante de sushi na zona sul de Porto Alegre. Deixou um pequeno local no bairro Tristeza, onde atendia apenas com telentrega ou para retirada e reformou uma casa de 174 metros quadrados na Rua Chavantes, com mesas para até 50 clientes.