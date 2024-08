Painel do comércio e da indústria, agenda e mais pílulas da economia 22.08

Para debater desafios e caminhos da retomada da indústria e do comércio do RS, a colunista mediará a 5ª edição do Painel RBS hoje, às 14h. Os painelistas serão: Paulo Herrmann, CEO da Federação das Indústrias do RS (Fiergs); Rafael Goelzer, vice-presidente da Federasul; e Vilson Noer, presidente da Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV). Também teremos depoimentos de líderes de segmentos importantes para a economia gaúcha. Acompanhe a transmissão online ao vivo. Saiba mais: Retomada da indústria e do comércio será foco de mais uma edição do Painel RBS