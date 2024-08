Lula quer acelerar sabatina do novo presidente do Banco Central, mas ainda evita confirmar Galípolo: "Tem que ter caráter"

Apesar da especulação de que a oficialização sairá em breve, o presidente Lula não quis cravar que indicará o diretor Gabriel Galípolo para comandar o Banco Central. Quando a coluna perguntou se o faria nos próximos dias, na entrevista do Gaúcha Atualidade, o presidente até riu, sabendo que qualquer sinalização mais concreta sua tem potencial de mexer em indicadores como dólar e bolsa de valores. Disse que ainda falará com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, antes para acelerar a sabatina.