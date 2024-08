Só falta a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para iniciar a produção na fábrica da JP Farma, indústria farmacêutica de Ribeirão Preto (SP), que instalou-se com R$ 60 milhões em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. A coluna visitou a unidade pronta com o CEO André Ali Mere. Já foram abertos 30 empregos, número que subirá para 120 quando for dada a largada à operação.