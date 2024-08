Começa a ser depositado nesta sexta-feira (9) pela Caixa Econômica Federal o "quinhão" de cada trabalhador na divisão do lucro de 2023 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A distribuição dos R$ 15,9 bilhões vai pagar 2,69% do saldo das contas em 31 de dezembro do ano passado.