VÍDEO: previsões para venda de passagens para voos de Porto Alegre e perspectivas para aeroportos do Interior

Com a previsão de retomada parcial dos voos em outubro e total em dezembro no aeroporto Salgado Filho, há grande expectativa sobre o início das vendas de passagens. Quem pesquisar agora encontrará apenas a opção da Base Aérea de Canoas, onde ocorre uma operação reduzida e temporária. Assista acima o comentário no Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha, sobre as previsões e negociações para retomar a comercialização de bilhetes. E ainda, como está o trâmite para a Infraero assumir e iniciarem novos voos em três aeroportos do interior do Rio Grande do Sul.