Seja pelo WhatsApp, na escada do prédio ou pelas redes sociais, a pergunta chega na lata: “Estou com um dinheiro aqui, qual o melhor investimento?”. Em geral, vem acompanhada de um “Nada de muito risco”. Só com isso, é impossível responder. Há muitas opções no mercado. Para começar a escolher, é preciso responder outras perguntas bem básicas. Vamos lá!