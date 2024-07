Quem são os tão criticados rentistas

Mas, afinal, quem são esses "rentistas" que tanto são criticados? No geral, se usa o termo de forma errada, referindo-se a quem vive de renda e que, em tese, aprecia um pais com juro alto, que remunera bem aplicações financeiras, mas corrói o ambiente de negócios. Digo em tese, porque, em geral, investidores também não querem uma economia ruim. Mas o analista de investimentos André Massaro explica a diferença entre o significado popular e o técnico do rentismo: