Um fundo de ex-alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) busca doações para viabilizar o pagamento de bolsa a estudantes atingidos pela enchente para que não desistam dos cursos e para que tenham mais facilidade de ingressar no mercado de trabalho. O Fundo Amanhã já tem R$ 25 mil, negocia um aporte de R$ 168 mil e busca mais recursos.