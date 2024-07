Empreendedor gaúcho que faz prótese 3D fica em 3º lugar em concurso mundial: "Desde criança, queria ser inventor"

Estudante de engenharia de controle e automação e administração, o gaúcho Natã Vargas, de Santa Cruz do Sul, ficou em terceiro lugar em uma competição mundial de empreendedores, a Global Student Entrepreneur Award (GSEA). Aos 24 anos, ele criou a LimbX, startup que desenvolve próteses de membros humanos impressas em 3D. O diferencial é a tecnologia aplicada nos movimentos: sensores são acionados por contrações musculares do "coto" — a parte do corpo que não foi amputada.