Após terem sido adiadas pela enchente, o Grupo Imec fará agora as comemorações para marcar a mudança na "roupagem" dos seus atacarejos, que passaram de Desco super&atacado para Desco Atacado. Também será ampliada a venda pela internet, com a plataforma Desco Delivery. Além de Esteio e Campo Bom, onde já opera, passarão a ser atendidas cidades-sede e as vizinhas de outras lojas.