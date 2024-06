Contribuintes de 399 municípios do Rio Grande do Sul, que tiveram o prazo de envio da declaração do Imposto de Renda adiado, têm até 30 de agosto para destinar até 6% do valor devido para instituições gaúchas. É possível até fazer retificação do documento já enviado. Confira os detalhes no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH: