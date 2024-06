Gigante asiática do e-commerce, a Shopee avisa que as entregas estão normalizadas na região de Porto Alegre. A retomada gradual da operação no Rio Grande do Sul ocorreu ainda no final de maio. Devido à enchente, os prazos para envio dos produtos foram ampliados e foi dada a opção de pedir de volta o dinheiro da compra. Vendedores gaúchos também estão liberados para comercializar pela plataforma.