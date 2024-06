Uma rede de supermercados de Viamão abrirá, no dia 5 de julho, a sua primeira loja em Porto Alegre. O Super Santa Maria recebeu um investimento de apenas R$ 1 milhão para adaptação do local, que já existia e era ocupado por outro supermercado, o Coma Bem. A operação, com 600 metros quadrados de área de vendas, ficará na Rua Santo Alfredo, no bairro São José.