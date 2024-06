Joalheria e ótica gaúcha, a Safira desenvolveu um pingente com o mapa do Rio Grande do Sul dentro de um coração, cuja venda terá parte destinada a doações. A peça de ouro 10 quilates custa R$ 387. O valor, retirados impostos e comissão de vendedores, será destinado ao Instituto Cultural Floresta, que tem encabeçado algumas ações na reconstrução do Estado.