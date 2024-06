Se as exportações gaúchas caíram com força no mês da enchente, as importações despencaram. Enquanto os embarques ao Exterior recuaram 15,9% sobre o mesmo período do ano passado, as compras de fora foram 41,2% menores. Foram importados US$ 540 milhões a menos. Além de dificuldades logísticas, há o efeito de empresas que não compram insumos ou mesmo produtos finalizados pois estão com operação total ou parcialmente afetada.