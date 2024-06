As bancas do Mercado Público que usam gás natural encanado serão isentas da primeira fatura da Sulgás que medir o consumo após a reabertura. Além disso, o vencimento da conta de abril, que seria em maio, ficou para agosto. A decisão da distribuidora pega 22 lojas do centro de compras, local bastante atingido pela enchente em Porto Alegre. São restaurantes, cafés e outros negócios.