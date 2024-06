Empresa de Minas Gerais, a AFC Holding planeja investir mais de R$ 250 milhões para retomar o funcionamento do Hospital Beneficência Portuguesa, que fechou após séria crise financeira e está completando 154 anos. A ideia é erguer junto a ele um complexo com hotel e shopping, mas é preciso resolver um impasse judicial. Assista acima o comentário no programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.