Sob nova administração, o Food Hall Dado Bier está com uma nova operação. O espaço reúne oito restaurantes no Bourbon Shopping Country, em Porto Alegre. A novidade é o Levante, de culinária do Oriente Médio, dos empreendedores Vinícius Aguinsky, Felipe Codorniz e Felipe Jacques, também donos do Tangamandápio, de comida mexicana.