Em meio a tanta necessidade de crédito aqui no RS para empresas sobreviverem à tragédia, a redução da taxa de juro referência da economia está prestes a travar. A reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decide hoje a Selic, que está em 10,5% e não chegará mais a um dígito até o final do ano, como era previsto e esperado.