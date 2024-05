A Receita Estadual pede que seja procurada caso ocorram dificuldades em postos fiscais para passar com doações para atingidos pelas enchentes. O subsecretário, Ricardo Neves Pereira, reforça que não há retenção de veículos com mercadorias, o que a Casa Civil do governo do Estado já havia negado pela manhã em resposta a mensagens que circulam pela redes sociais. As doações são isentas de impostos.