A disponibilidade de gás de cozinha pode começar a melhorar a partir da semana que vem. Isso porque a Copa Energia, antiga Liquigás, passará a engarrafar em uma unidade da Ultra que esteja com produção suspensa antes mesmo da enchente. A previsão é do presidente do Sindicato das Distribuidoras, Comercializadoras e Revendedoras de Gases em Geral do Rio Grande do Sul (Singasul), Ronaldo Tonet. Ele alerta, porém, que não se trata ainda de uma normalização no fornecimento, o que ainda vai demorar a acontecer. Ou seja, a população tem que economizar, preferindo usar eletrodomésticos elétricos.