O Senado aprovou a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos na última semana, mas ouvintes perguntam quando o limite passará a R$ 5 mil, uma promessa de campanha do presidente Lula. A mudança, no entanto, está condicionada à aprovação da segunda fase da reforma tributária. Confira a análise no programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.