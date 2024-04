Empresa que revende vestidos de noiva usados uma única vez, a I Do, de Porto Alegre, venderá peças por, no mínimo, a metade do preço no Mostra Noivas, feira de Porto Alegre com foco em casamento. Serão disponibilizadas mais de 80 das 200 peças do acervo. A proprietária Ana Neves conta que vestidos de mais de R$ 20 mil serão oferecidos por, no máximo, R$ 9.990.