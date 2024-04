Comitiva gaúcha vai a Brasília para pedir ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) que delegue ao Estado a pavimentação da RS-427 em Cambará do Sul, rodovia que liga aos cânions. O prefeito Ivan Borges também engajou a bancada gaúcha na pauta. É um dos motivos apontados para a queda no turismo na região. Relembre: Baixa de turistas provoca protesto em Cambará contra preço de ingresso dos cânions