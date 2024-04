O investimento da CMPC no Rio Grande do Sul englobará uma fábrica de celulose (US$ 4 bilhões), obras de infraestrutura rodoviária (US$ 420 milhões), um novo terminal portuário em Rio Grande e a ampliação do que está em uso atualmente (US$ 150 milhões). O detalhamento foi feito a acionistas nesta segunda-feira (29). O investimento da empresa foi antecipado pela coluna ainda na sexta-feira passada (26).