O Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, prepara a chegada de 11 novas marcas. A norte-americana UGG, conhecida pelas botas com pele de ovelha, ocupará um espaço de 56 metros quadrados no segundo piso, onde ficava uma das lojas da Carmen Steffens no empreendimento. Será sua sexta loja no Brasil e a terceira na Região Sul. A New Balance, de artigos esportivos, ficará com um espaço de 110 metros quadrados em frente à Arezzo. E ainda nas novidades estrangeiras, a Intimissimi, que já está no empreendimento, entrará com a marca Intimissimi Uomo, de roupas íntimas para homens.