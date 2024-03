Uma picape Fiat Strada com lance inicial de R$ 6,7 mil e uma moto Yamaha/YBR 125 a partir de R$ 200 estão entre os 169 veículos e sucatas do Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS) disponíveis em um leilão na plataforma Superbid Exchange. São itens apreendidos e parados há muito tempo no pátio do órgão.