Caiu para 62 mil o número de "desalentados" no Rio Grande do Sul no último trimestre de 2023. Pessoas consideradas desalentadas são aquelas que estão desempregadas, mas gostariam de trabalhar e estariam disponíveis, porém não procuram por achar que não encontrariam. São 3 mil (-4,4%) a menos do que no trimestre anterior e 14 mil (-18,1%) a menos do que no mesmo período de 2022. Ou seja, são recuos significativos. Esta última comparação é melhor, pois não é influenciada pelas vagas temporárias para as vendas de final de ano. O dado faz parte da pesquisa do IBGE que calcula, a cada trimestre, a taxa de desemprego nos Estados.