Via Grupo Pão de Açúcar (GPA), a entrada de Abilio Diniz no mercado gaúcho nunca ocorreu de fato, apesar dos rumores periódicos. Difícil saber quando eram boatos ou quando havia lastro nas informações sobre compras de áreas ou de redes supermercados. Personalidade marcante do varejo brasileiro, o empresário morreu nesse domingo (18), aos 87 anos.