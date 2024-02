Em ótima hora, uma pesquisa gaúcha para combater a dengue é finalista de um programa mundial do banco Santander que apoia universitários empreendedores. Batizada de Mosquitoramento, ela usa inteligência artificial para detectar o mosquito da dengue, captando frequências de voo do Aedes Aegypti fêmea com um processador embutido em um gravador de ondas sonoras. Os dados são enviados para um software que cria uma rede neural, método inspirado no cérebro humano pelo qual computadores "aprendem" a processar informações. Tudo isso resulta em relatórios que apontam a localização da infestação por meio de um aplicativo gratuito.