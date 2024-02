Com a construção da nova unidade em Araricá, a fabricante indiana de máquinas agrícolas Mahindra desativará a unidade que tem em Dois Irmãos, também no Vale do Sinos. A confirmação foi feita pelo CEO no Brasil, Jak Torretta Jr, em evento no Palácio Piratini nesta terça-feira (20). O novo complexo, noticiado pela coluna ainda na semana passada, exigirá um investimento de R$ 100 milhões em cinco anos, sendo R$ 55 milhões na fase inicial, que recebeu incentivo de ICMS do governo do Estado pelo Fundopem.